В течение прошедших суток подразделениями группировки войск «Восток» было сорвано пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях Южно-Донецкого направления. При этом на Купянском направлении бойцы группировки войск «Запад» уничтожили позиции и укрепления ВСУ, миномётный расчёт, БПЛА «Баба-Яга», а также три единицы техники вместе с украинскими боевиками.

Кроме того, на Донецком направлении самолёты Су-25 неуправляемыми авиационными ракетами поразили замаскированную технику и живую силу ВСУ.

Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки сорвали пять попыток ротации ВСУ на передовых позициях Южно-Донецкого направления. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

В свою очередь, старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что на Купянском направлении в ходе контрбатарейной борьбы расчёт САУ «Гвоздика» под командованием сержанта Ильи Прокофьева уничтожил миномётный расчёт.

«Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели. После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневой позиции для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника», — добавили в Минобороны РФ.

Также средствами ПВО уничтожен БПЛА «Баба-Яга».

Кроме того, экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» за несколько минут выстрелами осколочно-фугасных боеприпасов с закрытых огневых позиций уничтожили укрепления ВСУ, что привело к отступлению передовых отрядов противника, который также понёс потери.

Командир танкового взвода с позывным Калуга рассказал, что для танков наибольшую опасность представляют дроны-камикадзе. В связи этим на боевых машинах устанавливают защитные экраны и устанавливаются средства РЭБ.

«У нашего полка тоже «птички» есть, работает разведка. Все координаты они нам дают, и мы по ним работаем. Для того, чтобы ездить на определённые места работы, для начала надо разведать местность, не заминированы ли поля, дороги и так далее. Проводится рекогносцировка. Пути отхода, если что, откатиться в безопасное место, подъезды к точкам стрельбы тоже изучаем всё, запасные выходы с позиции, тоже всё это изучается», — добавил он.

Наряду с этим на Купянском направлении артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили группу пикапов ВСУ. Были уничтожены три единицы техники вместе с украинскими боевиками.

«Действовали быстро и слажено, работали батареей. Сейчас при наличии воздушной корректировки могли забрать цель и одним орудием, но слишком уж удачно нашли маневренную группу. Скорее всего, привезли большую группу на ротацию, так что и технику подбили, и точно сорвали ротацию сил. Помогли нашим парням, а значит ещё на шаг приблизили общую победу», — указал командир батареи с позывным Зевс.

На Донецком направлении расчёты ЗРК «Стрела-10» за последнее время поразили беспилотные летательные аппараты ВСУ «Лелека-100», «Валькирия», а также различные БПЛА квадрокоптерного типа.

В Минобороны РФ отметили, что подобные мобильные комплексы позволяют эффективно противодействовать низколетящим целям: «Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчёты берут его на сопровождение и готовы поразить цель».

Также на этом направлении экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника.

«Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту. Приняли решение выполнять задачу пуском НАР с кабрирования. Прибыли в район цели, установили заданный режим применения АСП, выполнили атаку. По докладу ПАНа атака выполнена на оценку «отлично». Взводный опорный пункт поражён. Вернулись на аэродром взлёта» — сказал летчик Су-25 с позывным Небо.