ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР

Forbes: Украина задействует в Авдеевке одну из лучших бригад ВСУ
Киев намерен использовать одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы удержать Авдеевку. Об этом пишет Forbes.
По данным издания, в город будет переброшена 3-я штурмовая бригада – «единственная сухопутная боевая бригада, которая находилась в резерве на востоке Украины».
Дислоцированная в Краматорске бригада занималась тренировками, а также, по слухам, перевооружалась на боевые машины M-2 американского производства, отмечается в статье.
По мнению журналистов, то, что оборона Авдеевки будет укрепляться, «не было предрешено».
«Очевидно, что, решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск», – уверено издание.
Forbes считает, что замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского говорит о намерении украинских властей бороться за Авдеевку «даже высокой ценой».
Ранее стало известно, что въезд в Авдеевку и выезд из нее полностью заблокирован для всех, не могут пробиться даже волонтеры. По словам очевидцев, до последнего времени доставка боеприпасов и продовольствия для ВСУ была возможна по единственной дороге. В настоящее время она находится под огневым контролем российских подразделений.
При этом бывший главком ВСУ Валерий Залужный не исключал в декабре 2023 года, что украинские подразделения могут оставить Авдеевку через 2-3 месяца. Он подчеркивал, что нет необходимости «устраивать какое-нибудь «шоу» вокруг конкретного населенного пункта».