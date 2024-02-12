ВСУ перебросили лучшую бригаду в ДНР

Киев намерен использовать одну из лучших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) для того, чтобы удержать Авдеевку. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, в город будет переброшена 3-я штурмовая бригада – «единственная сухопутная боевая бригада, которая находилась в резерве на востоке Украины».

Дислоцированная в Краматорске бригада занималась тренировками, а также, по слухам, перевооружалась на боевые машины M-2 американского производства, отмечается в статье.

По мнению журналистов, то, что оборона Авдеевки будет укрепляться, «не было предрешено».

«Очевидно, что, решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск», – уверено издание.

Forbes считает, что замена главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского говорит о намерении украинских властей бороться за Авдеевку «даже высокой ценой».

Ранее стало известно, что въезд в Авдеевку и выезд из нее полностью заблокирован для всех, не могут пробиться даже волонтеры. По словам очевидцев, до последнего времени доставка боеприпасов и продовольствия для ВСУ была возможна по единственной дороге. В настоящее время она находится под огневым контролем российских подразделений.