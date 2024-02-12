Великобритания сообщила об атаке на судно в Красном море

Торговое судно подверглось атаке в Красном море, в 40 морских милях к югу от города Аль-Муха. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). ТАСС

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях на юге от Мохи, Йемен. Капитан сообщает, что его судно было атаковано двумя ракетами в Красном море», — говорится в публикации. Lenta.ru