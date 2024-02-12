Британский авианосец не смог покинуть порт для участия в учениях НАТО

Британский авианосец HMS Prince of Wales не смог в срок выйти из порта Портсмута для участия в учениях НАТО. Как сообщает The Times, плавание отменили, когда для других судов уже ввели ограничения на движение в гавани.

Корабль должен был заменить авианосец HMS Queen Elizabeth, который не смог возглавить авианосную ударную группу НАТО в учениях Steadfast Defender из-за поломки. Издание отмечает, что это стало «очередным унижением» для Королевского флота Великобритании. По информации СМИ, постройка судна обошлась властям в 3 млрд фунтов стерлингов (более 345 млрд рублей).

В Минобороны Великобритании не уточняют причины, по которым произошла задержка. Известно, что на прошлой неделе на авианосце произошла утечка топлива, но она была незначительной. По словам представителя ведомства, HMS Prince of Wales снова попытается выйти из порта, когда возникнут «подходящие приливные и погодные условия».