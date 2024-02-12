Азербайджан заявил о неточности переданных Арменией формуляров минных полей в Карабахе

"Но в переданных недавно формулярах, как и прежних, отражены неточные, недостоверные и неполные данные. После проведения их анализа и обработки выяснилось, что данные в них не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и непригодны", - подчеркнули в ANAMA.