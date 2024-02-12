Азербайджан заявил о неточности переданных Арменией формуляров минных полей в Карабахе
Армения передала Азербайджану восемь формуляров минных полей, однако они не точные. Об этом сообщило азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA).
По данным агентства, переданные формуляры касаются в основном заминированных территорий, окружающих Муровдагский хребет в Кельбаджарском районе.
"Но в переданных недавно формулярах, как и прежних, отражены неточные, недостоверные и неполные данные. После проведения их анализа и обработки выяснилось, что данные в них не совпадают с реальными минными полями, а координаты точек неверны и непригодны", - подчеркнули в ANAMA.
В агентстве также утверждают, что в целом, формуляры охватывают лишь часть территории вдоль бывшей линии соприкосновения.
"Информация о заминированных полях на части бывшей линии соприкосновения, проходящей по территории Ходжавендского, Тертерского и Геранбойского районов, а также территориях, которые были заминированы военными формированиями Армении при отступлении в ноябре 2020 года, все еще не представлена", - добавили в агентстве.
Там также подчеркнули, что статистика минных инцидентов свидетельствует о высокой степени минной загрязненности не только территорий вдоль бывшей линии соприкосновения, но и населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, берегов рек, лесных массивов, кладбищ.
По данным ANAMA, после второй карабахской войны при взрывах мин за пределами бывшей линии соприкосновения в Карабахе погибли или получили увечья 247 человек.