Следом за "снарядным голодом" украинская армия столкнулась с дефицитом личного состава. Растущая нехватка солдат и офицеров, низкий моральный дух имеющихся в конечном итоге приведут к тому, что фронт рухнет.

© Российская Газета

"У нас большие проблемы с личным составом. Я говорил со своими друзьями, офицерами в других подразделениях - у них то же самое, - приводит Military Watch Magazine рассказ 41-летнего командира взвода по имени Сергей.

Кстати, возраст взводного - наглядный пример того, как велики у ВСУ проблемы с молодым пополнением. Обычно взводами командуют лейтенанты до 25 лет.

Точку зрения Сергея разделяет множество опрошенных изданием украинских военных. Большинство предпочло скрыть свои имена, опасаясь репрессий киевского режима, но есть и официальные данные.

"Из 100 человек, присоединившихся к подразделениям прошлой осенью, осталось 10-20, Остальные мертвы, ранены или стали инвалидами", - сообщил старший офицер по призыву в Полтавской области Виталий Бережной.

"В моем батальоне осталось 40 человек из 200, - рассказал The Washington Post командир батальона механизированной бригады ВСУ. Его коллега из штурмовой бригады подтвердил, что такая ситуация типична для всех подразделений.