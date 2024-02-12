Фронт рушится: Офицеры ВСУ пожаловались на развал армии из-за потерь
Следом за "снарядным голодом" украинская армия столкнулась с дефицитом личного состава. Растущая нехватка солдат и офицеров, низкий моральный дух имеющихся в конечном итоге приведут к тому, что фронт рухнет.
"У нас большие проблемы с личным составом. Я говорил со своими друзьями, офицерами в других подразделениях - у них то же самое, - приводит Military Watch Magazine рассказ 41-летнего командира взвода по имени Сергей.
Кстати, возраст взводного - наглядный пример того, как велики у ВСУ проблемы с молодым пополнением. Обычно взводами командуют лейтенанты до 25 лет.
Точку зрения Сергея разделяет множество опрошенных изданием украинских военных. Большинство предпочло скрыть свои имена, опасаясь репрессий киевского режима, но есть и официальные данные.
"Из 100 человек, присоединившихся к подразделениям прошлой осенью, осталось 10-20, Остальные мертвы, ранены или стали инвалидами", - сообщил старший офицер по призыву в Полтавской области Виталий Бережной.
"В моем батальоне осталось 40 человек из 200, - рассказал The Washington Post командир батальона механизированной бригады ВСУ. Его коллега из штурмовой бригады подтвердил, что такая ситуация типична для всех подразделений.
Чтобы восполнить дефицит кадров, прошлым летом ВСУ стали отправлять на передовую солдат без должной подготовки. Часть подразделений была обучена настолько плохо, что офицеры сомневались, можно ли вообще пускать их в бой. В итоге часть пополнений была уничтожена, остальные оказались на передовой без навыков, мотивации и возможности отдохнуть. "Их некому заменить, поэтому они сидят там. Их моральный дух падает, они болеют и получают обморожения. Фронт трещит, фронт рушится", - говорят украинские офицеры.