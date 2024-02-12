Артиллеристы ВС РФ рассказали, как «выжигают» позиции противника в зоне СВО

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки около 120-ти человек. У Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР отражены две атаки украинских штурмовых групп. Слаженно и стремительно работают артрасчеты группировки «Центр». Позиции противника выжигают реактивные «Грады». За последние несколько дней наши войска в этом районе улучшили положение на линии соприкосновения.

На огневую позицию выезжает реактивный «Град». Артиллеристы группировки войск «Центр» получили координаты цели. Сегодня это место скопления боевиков с техникой.

«Во-первых, контрбатарейную борьбу никто не отменял. Во-вторых, дроны рыскают», - сказал российский военнослужащий.

В кабине - расчет в сокращенном варианте. Всего два человека: это водитель и командир. Он выполняет в этот раз функции наводчика - так экономится время на огневой позиции, машина быстрее отстреливает снаряды и уходит в безопасный район

Расчет - «кочующий». Задача - поразить вражеский объект и оперативно сменить позицию. На развертывание уходит не больше трех минут. Сначала наведение, затем корректировка. Считанные секунды и тишину зимнего леса нарушает пронизывающий гул.

В этот раз расчет использовал не весь пакет. Нескольких снарядов хватило, чтобы поразить расположение националистов.

«Мы мобильны, и у нас пакет - 40 снарядов. Поражаем живую силу противника и легкобронированную технику. Работаем быстро, оперативно», - рассказал старший наводчик с позывным «Хмурый».

На счету этого расчета есть и сбитые воздушные цели. На наши «Грады» противник охотится с помощью беспилотников. В ответ бойцы укрепляют машины антидроновыми сетками. Такая простая по исполнению защита уже доказала эффективность. А поразить вражеский БПЛА удалось с помощью стрелкового оружия.

«Просто летел. Все стреляли, и я стрелял. Дострелялся, что пришлось ему поменять курс к земле уже. Слава Богу, никого не было на месте падения», - рассказал военнослужащий с позывным «Флорист».

За последние дни на этом направлении наши войска улучшили положение на линии соприкосновения. Противник пытается контратаковать. Безуспешно. Выверенные удары наносит в том числе реактивная артиллерия.