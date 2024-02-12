Hürriyet: на поставку F-16 Турции уйдут годы

Поставка американских истребителей F-16 Турции, скорее всего, затянется до 2028-2029 годов из-за большого количества заказов на эти самолеты. Об этом сообщает Hürriyet.

11 февраля Конгресс США одобрил передачу 40 новых F-16 Турции. В запрос Турции также входят тысячи боеприпасов, программное обеспечение и оборудование.

Одобрение американских властей последовало за решением Анкары одобрить заявку Швеции в НАТО.

У Конгресса было 15 дней на оценку поставки F-16 и возражения против сделки. Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд отмечала, что модернизация 79 истребителей F-16, которые уже есть у Турции, началась «немедленно» после решения по Швеции.

Как отмечает Hürriyet, похоже, что поставки 40 самолетов F-16, самого важного предмета сделки Турции и США, начнутся не сразу. Из отчета, опубликованного Исследовательской службой Конгресса США в сентябре 2023 года, следует, что у компании Lockheed Martin более 140 текущих заказов, а производит она по четыре самолета в месяц. По расчетам газеты, Турция получит свои истребители в 2028-м или 2029 году.