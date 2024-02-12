В США раскрыли, как Зеленский подставил себя, уволив Залужного
Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить главкомом ВСУ Александра Сырского и обновить состав генштаба возложит на украинского главу всю ответственность за неудачи на поле боя. Новый главнокомандующий будет тесно привязывать Зеленского к решениям на фронте, заявил независимый украинский политолог Николай Давыдюк.
«Теперь Зеленский взял на себя ответственность за все — как политическую, так и военную сторону», — передает The Wall Street Journal слова Давыдюка.
По мнению аналитика, нынешний главком ВСУ Александр Сырский будет «более тесно привязывать» украинского главу к решениям, которые нужно будет принимать на поле боя. Именно это возложит на Зеленского ответственность за неудачи своей армии.
Ранее глава Украины уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил на его место Сырского. Новым командующим сухопутными войсками стал экс-замминистра обороны Александр Павлюк. Позже Bloomberg сообщил, что Зеленский назначил Сырского главкомом армии и обновил состав генштаба, чтобы оживить динамику конфликта с Россией после провала контрнаступления.