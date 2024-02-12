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В сети появилось первое фото Залужного после отставки

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обновил свои социальные сети, опубликовав первую фотографию с момента отставки. Об этом пишет газета RG.RU.

В сети появилось первое фото Залужного после отставки
© Газета.Ru

На снимке генерал позирует вместе со своей супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму, при этом дату и место съемки Валерий Залужный решил не уточнять.

Скриншот

8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии военачальника с должности главнокомандующего армией страны. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на указанном посту.

Залужный прокомментировал разговор с Зеленским

Позже газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что уволенный военачальник отказался возглавить украинское дипломатическое представительство в Лондоне. По данным издания, Валерий Залужный принял такое решение, так как должность посла считается гражданской.

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