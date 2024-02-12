В сети появилось первое фото Залужного после отставки

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обновил свои социальные сети, опубликовав первую фотографию с момента отставки. Об этом пишет газета RG.RU.

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На снимке генерал позирует вместе со своей супругой Еленой Залужной. Пара одета в военную форму, при этом дату и место съемки Валерий Залужный решил не уточнять.

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8 февраля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о снятии военачальника с должности главнокомандующего армией страны. В тот же день глава государства объявил, что генерал-полковник Александр Сырский заменит Валерия Залужного на указанном посту.