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Мобилизация: последние новости на сегодня 12 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 12 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
© РИА Новости

Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинской части и соединению

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинской части и соединению, участвующим в специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Это связано с успешным выполнением боевых задач. Министр поблагодарил личный состав за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью служить стране, обеспечивая ее безопасность и приближая нашу победу.

Телеграммы были направлены 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова и Кутузова бригаде и 80-му гвардейскому Краснознаменному танковому полку.

Бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО

Отличившимся в зоне проведения специальной военной операции артиллеристам, мотострелкам, танкистам, медикам и связистам танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» вручили боевые государственные и ведомственные награды, сообщает RT.

Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

Нескольких военнослужащих удостоили знаков отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени.

Для бойцов СВО создали уникальную амуницию

В Челябинске наладили выпуск утеплённых шарфов-снудов, сообщает издание «Говорит Москва».

Речь идет о преподавателях и студентах Международного института дизайна. Также они придумали рюкзак «Корнет» для противотанковых ракет. Сумка при весе 26 кг имеет длину 120 см. Рюкзак получился с хорошей балансировкой, у него эргономичные лямки, много карманов, а закреплённый боеприпас не мешает при ходьбе.

Первый рюкзак отправился на фронт в ноябре. Бойцы поблагодарили молодых дизайнеров. Но не обошлось и без замечаний, поэтому в технологию будут вносить правка. Уже идёт оформление патента на изобретение, после чего можно будет наладить массовое производство изделия.

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