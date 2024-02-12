Спецоперация на Украине 12 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 февраля 2024 года.

ВСУ за сутки 23 раза обстреляли ДНР, применив 91 боеприпас

Украинская армия за минувшие сутки 23 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, сообщает телеканал «Звезда».

Были повреждены два жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших не поступало.

В общей сложности за сутки противник при обстрелах территории республики выпустил 91 различный боеприпас.

Российские войска поразили в зоне СВО пункт управления и склад ВСУ

Военные России ударами авиации, беспилотниками, а также огнём артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения и пункт управления Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Также в течение суток в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях средства противоракетной обороны сбили 30 беспилотников противника. Также было отражено в общей сложности 19 атак бригад ВСУ.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по пункту управления одной из бригад ВСУ и по складу авиационных средств поражения.

ВДВ уничтожили «Ланцетами» три полевых орудия ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения беспилотной авиации ВДВ России из состава группировки войск «Днепр» уничтожили при помощи беспилотника «Ланцет» три полевых орудия и миномёт Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло в Херсонской области.