Российские Су-25 нанесли ракетный удар по пункту ВСУ в условиях воздействия РЭБ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях воздействия сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Lenta.ru

Как сообщили в Минобороны, летчики выпустили ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта по опорному пункту ВСУ. Деловая газета "Взгляд"