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Российские Су-25 нанесли ракетный удар по пункту ВСУ в условиях воздействия РЭБ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в условиях воздействия сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Lenta.ru

Как сообщили в Минобороны, летчики выпустили ракеты С-13 с применением маневра кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолета выше горизонта по опорному пункту ВСУ. Деловая газета "Взгляд"

Удар неуправляемыми ракетами наносился в условиях сильного воздействия средств радиоэлектронной борьбы. ТК «Звезда»

Ранее сообщалось, что бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населенного пункта Андреевка южнее Артемовска. RT на русском

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