Полковник СБУ сообщил Зеленскому тревожные новости о ВСУ

Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины понижают уверенность командиров в своем начальстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника СБУ в отставке Олега Старикова.

По его словам, в войсках видят перестановки в Киеве.

«Начинают задумываться: «Ага, значит, что-то не то», — сказал полковник.

Он считает, что внезапное увольнение Валерия Залужного с поста главкома ВСУ посеет среди «низовых командиров» сомнения в тех приказах, которые они получали до этого. Смена верховного командования, с точки зрения офицеров на передовой, говорит о проблемах в стратегии Украины.

Стариков указал, что Владимир Зеленский полностью нарушил сложившиеся в ВСУ правила, когда назначил своих ставленников в обход установленной иерархии. Залужного должен был заменить первый заместитель главкома, вне зависимости от его политической ориентации.

«Ну какую «военную верхушку» обновляем! Это же не колхоз, <...> когда один приходит, всех разгоняет, набирает новых», — отметил офицер.