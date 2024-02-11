Маск прокомментировал информацию о продаже терминалов Starlink РФ

Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ
Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.
«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х.
Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это категорически неправда.
Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей». Первые наблюдения за использованием Starlink российскими военными якобы были сделаны несколько месяцев назад, сообщает издание, ссылаясь на источники в ВСУ.