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Маск опроверг информацию о продаже терминалов Starlink РФ

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.

Маск прокомментировал информацию о продаже терминалов Starlink РФ
© U.S. Air Force / Trevor Cokley

«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х.

Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это категорически неправда.

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Ранее сообщалось, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне спецоперации на Украине, передает «Национальная служба новостей». Первые наблюдения за использованием Starlink российскими военными якобы были сделаны несколько месяцев назад, сообщает издание, ссылаясь на источники в ВСУ.

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