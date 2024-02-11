Маск прокомментировал информацию о продаже терминалов Starlink РФ

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink в Россию. Об этом сообщил американский миллиардер Илон Маск.

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«По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России», — написал Маск в соцсети Х.

Миллиардер отреагировал на сообщения СМИ о предполагаемой продаже терминалов Starlink в Россию. Он заявил, что это категорически неправда.