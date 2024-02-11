В Молдавии обнаружили обломки беспилотника

В районе Вулканешты на юге Молдавии вблизи границы с Украиной нашли обломки беспилотного летательного аппарата, сообщило управление пограничной полиции республики в своем Telegram-канале.

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Обломки дрона типа Shahed обнаружили у населенного пункта Етулия. Доступ в район ограничили. Фрагменты беспилотника передали компетентным органам.

В пограничной полиции заверили, что опасности для местного населения нет.