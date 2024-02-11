Живущий в РФ отец Сырского прокомментировал его назначение главой ВСУ

Живущий в России отец Сырского прокомментировал назначение сына главой ВСУ
Отец нового главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав признался, что ничего не испытывает по поводу назначения сына. Об этом пишет RT.
«То же самое, что и вы почувствовали, больше ничего. Переживает ли сын по поводу назначения? Это вы у него спрашивайте», — ответил мужчина на вопросы журналистов.
Уточняется, что мать Сырского Людмила отказалась общаться с корреспондентами. Оба родителя нового главкома ВСУ живут в России и, по информации RT, стыдятся того, чем занимается их сын Александр. По словам знакомой Людмилы Сырской, мать нового украинского главкома переживает из-за сложившейся ситуации.
8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении Зеленский заявил, что к руководству приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего.