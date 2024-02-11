В Эстонии пообещали построить сотни бункеров на границе с РФ

Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные. Это то, что мы можем сделать в мирное время, — пояснил эстонский министр.