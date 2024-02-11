В Эстонии пообещали построить сотни бункеров на границе с РФ

В Эстонии проигнорировали слова Путина и строят 600 бункеров
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что власти республики продолжат укреплять границу с Россией и намерены построить 600 бункеров в приграничной зоне. Глава ведомства заявил, что позиция страны не поменялась после слов президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к странам Европы, передает агентство DPA.
Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные. Это то, что мы можем сделать в мирное время, — пояснил эстонский министр.
Речь идет об интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер исключил любые территориальные претензии России к странам Европейского континента.
Как ранее сообщалось, в Латвии считают, что строительство «линии обороны», в котором участвуют страны Балтии, на границе с Россией может занять десятилетие. Страны договора уже согласовали план, однако сроки его реализации пока не ясны, заявил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.
Ранее власти Финляндии попытались оправдать свое решение оставить границу с Россией закрытой. В Хельсинки утверждали, что она остается закрытой в связи с «серьезной и тревожной» ситуацией в приграничных районах, а в страну нелегально хотят попасть тысячи человек.