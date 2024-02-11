BILD: для ВСУ сложилась тяжелейшая с 2022 года ситуация на фронте
Ситуация на фронте для ВСУ — самая тяжелая с февраля 2022 года, рассказал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском».
Журналист пояснил, что на днях посетил Украину. При проверке документов пограничники спросили его по-английски: «Становится худо, не правда ли?».
«Вероятно, это тяжелейший военный кризис в Украине со времён наступления России на Киев в 2022 году», — отметил Ронцхаймер.
По его словам, в стране в эти холодные зимние дни ощущается неуверенность и разочарование. Он добавил, что за два года военных действий ни разу не сталкивался с такими настроениями.
По его словам, Украине не хватает «оружия, солдат, технологий и самое главное — надёжной поддержки от США». Он уточнил, что ясно только одно — преимущество у россиян, которые идут вперед метр за метром.