BILD: для ВСУ сложилась тяжелейшая с 2022 года ситуация на фронте

Ситуация на фронте для ВСУ — самая тяжелая с февраля 2022 года, рассказал заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер. Об этом пишет Telegram-канал «BILD на русском».

Журналист пояснил, что на днях посетил Украину. При проверке документов пограничники спросили его по-английски: «Становится худо, не правда ли?».

«Вероятно, это тяжелейший военный кризис в Украине со времён наступления России на Киев в 2022 году», — отметил Ронцхаймер.

По его словам, в стране в эти холодные зимние дни ощущается неуверенность и разочарование. Он добавил, что за два года военных действий ни разу не сталкивался с такими настроениями.