В «Айдаре» грозят зачистить село Космач из-за сопротивления мобилизации

«Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев всё больше, а потом гражданская власть разведёт руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию», — высказался Дикий.