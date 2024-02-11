ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале, что украинские войска нанесли удар по подстанции в городе Каховка.

Глава региона уточнил, что из-за повреждения подстанции было отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов.

По словам Сальдо, аварийно-восстановительные работы начались утром 11 февраля вследствие продолжавшегося обстрела.

«Повреждения значительные. О времени окончания ремонта будет сообщено дополнительно», — добавил губернатор.

7 февраля Сальдо сообщал, что украинские военные атаковали херсонское село Каменка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого глава региона заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активность на Херсонском направлении.

9 февраля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВСУ атаковали село Зеленополь Куйбышевского района в Запорожской области, ракеты попали в школу и церковь.