Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.
Об этом говорится на сайте Зеленского.
«Назначит генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в указе.
9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.
Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский.