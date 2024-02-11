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Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Александра Сырского.

Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
© globallookpress.com

Об этом говорится на сайте Зеленского.

«Назначит генерал-лейтенанта Павлюка Александра Алексеевича командующим Сухопутными войсками ВСУ», — говорится в указе.

9 февраля Владимир Зеленский уволил Сергея Шапталу с поста начальника Генштаба ВСУ и назначил вместо него Анатолия Баргилевича, который командовал силами теробороны.

Стало известно о переживаниях матери Сырского из-за назначения его главкомом ВСУ

Также главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного назначен Александр Сырский.

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