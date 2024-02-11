Установка флага РФ во взятом под контроль поселке Веселое попала на видео
Telegram-канал Colonelcassad опубликовал кадры установки российского флага во взятом под контроль поселке Веселое в Донецкой Народной Республике. Государственный символ установили у мемориала участникам Великой Отечественной войны в честь предков, которые боролись с фашизмом.
Флаг России в населенном пункте ДНР установили тульские десантники 11 февраля. Один из российских военнослужащих рассказал, что испытал чувство гордости от этого события.