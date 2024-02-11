CSIS: успешная оборона ВС РФ вынуждает НАТО менять стратегию

Специалисты провели анализ оборонительных действий ВС РФ в ходе противостояния на Украине и пришли к выводу, что НАТО следует переосмыслить свою оборонную стратегию, рассказали в в Центре стратегических и международных исследований США (CSIS). Об этом пишет ТАСС.

В Центре пояснили, что российские линии обороны на юге и востоке Украины стали самыми протяженными оборонительными конструкциям в Европе со времен Второй мировой войны.

Эксперты заметили, что в документах альянса предпочтение отдавалось стратегии эластичной обороны, направленной не на то, чтобы остановить атакующих, а на то, чтобы задержать их, вступив в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

Вместе с тем, уточнили аналитики, прежняя стратегия «несовместима с защитой каждого дюйма территории НАТО». Соответственно, с учетом опыта украинской кампании, ее следует пересмотреть, отметили специалисты.

Напомним, что подготовка к контрнаступлению началась осенью 2022 года. ВСУ готовили механизированные бригады, распределяли боеприпасы, обучали мобилизованных, интегрировали в систему ПВО все новые комплексы.