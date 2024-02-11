Российский штурмовик назвал главную проблему ВСУ

"Пошел в военкомат, говорю: отправляйте меня туда. Я могу, я молодой, силы есть, почему нет? Я здесь для того, чтобы дома того не было, как здесь, что мир был. Поэтому мы здесь", - приводит слова бойца Минобороны РФ.