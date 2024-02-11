$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Российский штурмовик назвал главную проблему ВСУ

Боец российского штурмового отряда с позывным Тигр рассказал, отчего он пошел на фронт добровольцем и почему победа будет за нами.

Российский штурмовик назвал главную проблему ВСУ
© Российская Газета

"Пошел в военкомат, говорю: отправляйте меня туда. Я могу, я молодой, силы есть, почему нет? Я здесь для того, чтобы дома того не было, как здесь, что мир был. Поэтому мы здесь", - приводит слова бойца Минобороны РФ.

Тигр участвовал в трех штурмах: работал на зачистке вражеских позиций, в закреплении. и обороне. Говорит, есть враги, которые огрызаются, но это скорее исключение. Большинство, когда дело идет к контактному бою, бежит.

"В стрелкотню они слабые. В основном танки, артиллерия, беспилотники летают. А когда в контакт входим, они или сдаются, или убегают", - рассказал штурмовик.

В его отряде таких нет. Есть взаимопомощь и доверие друг к другу: товарищи всегда прикроют и "заднюю не включат".

Дома Тигра ждут мать, сестра и невеста. Выбор сына-брата-жениха понимают и одобряют. Но переживают - куда ж без этого, - и спрашивают в письмах: когда вернешься? Надеюсь, что скоро, отвечает боец.

"Мы до конца здесь. До победного. Заднюю никто не даст. Ну а как все закончится, тогда домой".

Военные новости
Минобороны России