Российский штурмовик назвал главную проблему ВСУ
Боец российского штурмового отряда с позывным Тигр рассказал, отчего он пошел на фронт добровольцем и почему победа будет за нами.
"Пошел в военкомат, говорю: отправляйте меня туда. Я могу, я молодой, силы есть, почему нет? Я здесь для того, чтобы дома того не было, как здесь, что мир был. Поэтому мы здесь", - приводит слова бойца Минобороны РФ.
Тигр участвовал в трех штурмах: работал на зачистке вражеских позиций, в закреплении. и обороне. Говорит, есть враги, которые огрызаются, но это скорее исключение. Большинство, когда дело идет к контактному бою, бежит.
"В стрелкотню они слабые. В основном танки, артиллерия, беспилотники летают. А когда в контакт входим, они или сдаются, или убегают", - рассказал штурмовик.
В его отряде таких нет. Есть взаимопомощь и доверие друг к другу: товарищи всегда прикроют и "заднюю не включат".
Дома Тигра ждут мать, сестра и невеста. Выбор сына-брата-жениха понимают и одобряют. Но переживают - куда ж без этого, - и спрашивают в письмах: когда вернешься? Надеюсь, что скоро, отвечает боец.
"Мы до конца здесь. До победного. Заднюю никто не даст. Ну а как все закончится, тогда домой".