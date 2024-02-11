Российский «Умка» победил украинскую «Бабу Ягу» в битве дронов

Российский БПЛА «Умка» сбил украинский дрон-бомбардировщик «Баба Яга» в ночном бою на херсонском направлении в районе Днепра. Об этом рассказал командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

«„Баба Яга“ при полете ночью на определенной высоте был сбит „Умкой“», — заявил «Якорь» в разговоре с РИА Новости. Он объяснил, что «Баба Яга» — это большой сельскохозяйственный украинский дрон, а «Умка» — это ночной российский квадрокоптер.

Так, беспилотник ВС РФ с помощью тепловизора увидел «Бабу Ягу» ночью за счет огромного размера ее батарей и пяти-шести винтов. После чего украинский дрон был сбит с правой стороны Днепра.