СМИ: несколько стран захотели построить бункеры на границах с Россией

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии заявили о строительстве бункеров на границах с Россией.

Как пишет МК, согласно их высказываниям, всего необходимо создать около шестисот таких сооружений. Такое решение было принято после доклада Центра стратегических и оборонных исследований США. Мол, российские военные могут создавать крайне эффективные и протяженные линии обороны.

Так 600 бункеров - это то, что должна построить только Эстония. А Латвия и Литва должны возвести по 1116 и 2758 укрепленных сооружений соответственно. При этом отмечается, что остальные страны НАТО не поддерживают идею строительства такой линии.