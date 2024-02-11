СМИ: несколько стран захотели построить бункеры на границах с Россией

Латвия, Литва и Эстония хотят построить бункеры на границах с Россией
Как пишет МК, согласно их высказываниям, всего необходимо создать около шестисот таких сооружений. Такое решение было принято после доклада Центра стратегических и оборонных исследований США. Мол, российские военные могут создавать крайне эффективные и протяженные линии обороны.
Так 600 бункеров - это то, что должна построить только Эстония. А Латвия и Литва должны возвести по 1116 и 2758 укрепленных сооружений соответственно. При этом отмечается, что остальные страны НАТО не поддерживают идею строительства такой линии.
Ранее выяснилось, что Бельгия предоставит Киеву военную помощь, стоимость которой составит 611 млн евро.