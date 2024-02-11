ВСУ понесли большие потери на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении украинские войска понесли большие потери в результате неудачной контратаки на российские позиции.

«На червонодибровском участке подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника составили до 140 военнослужащих, 3 автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и 122-мм гаубица Д-30», - цитирует ТАСС начальника пресс-центра российской группировки «Центр» Александра Савчука.

На этом же направлении в течение суток было поражено около сотни вражеских целей, включая позиции артиллерии, опорные пункты и скопления живой силы.