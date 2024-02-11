Военные НАТО провели в Эстонии учения в суровых зимних условиях

«Учения под названием Talvelaager („Зимний лагерь“) прошли на Центральном полигоне эстонских Сил обороны в районе города Тапа, участие в них приняли более одного тысячи человек», — передает портал ERR.

Уточняется, что отрабатывались маневры, которые направлены на проверку подготовки пехоты и механизированных частей к ведению боев в зимних условиях.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что страны Евросоюза должны иметь военные бюджеты, чтобы обеспечить себя возможностью противостоять угрозе со стороны РФ. Президент США Джо Байден считает, что после достижения целей СВО на территории Украины Россия может представлять угрозу для альянса. При этом президент РФ Владимир Путин не раз заявлял об отсутствии у Москвы интереса воевать с НАТО, передает телеканал 360.