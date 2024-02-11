На Украине пожаловались на использование Starlink российскими военными

Российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся обслуживанием этого оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, устройства Starlink попадает на линию фронта к обеим сторонам конфликта через волонтеров, которые скупают появляющиеся в продаже терминалы по всему миру. В результате в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения оказалось так много терминалов, что система не справляется и качество связи падает.

Кутков объяснил, что спутник не способен определить, кто использует терминал, так что «либо работают все, либо не работает никто».

8 февраля полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России.

«Оно (подключение — прим. "Ленты.ру") не активируется на территории Российской Федерации. Оно активируется на территории Украины или в приграничных районах, к которым относятся и Крым, и ДНР, и ЛНР. Я полагаю, что покупатели приобретают устройства через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или через другие третьи страны, ввозят их в Россию и пользуются, пока есть возможность», — допустил он.