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На Украине пожаловались на использование Starlink российскими военными

Российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся обслуживанием этого оборудования для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На Украине пожаловались на использование Starlink российскими военными
© Reuters

По его словам, устройства Starlink попадает на линию фронта к обеим сторонам конфликта через волонтеров, которые скупают появляющиеся в продаже терминалы по всему миру. В результате в 20-километровой зоне от линии боевого соприкосновения оказалось так много терминалов, что система не справляется и качество связи падает.

Кутков объяснил, что спутник не способен определить, кто использует терминал, так что «либо работают все, либо не работает никто».

8 февраля полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России.

«Оно (подключение — прим. "Ленты.ру") не активируется на территории Российской Федерации. Оно активируется на территории Украины или в приграничных районах, к которым относятся и Крым, и ДНР, и ЛНР. Я полагаю, что покупатели приобретают устройства через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) или через другие третьи страны, ввозят их в Россию и пользуются, пока есть возможность», — допустил он.

Ранее об активном использовании спутниковой связи ВСУ рассказал глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, украинские военные использует терминалы преимущественно для управления беспилотными летальными аппаратами.

Есть ли смысл россиянам покупать терминалы Starlink и чем может обернуться их использование?

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