Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на юге Ливана. В ходе ударов в районе Марун-эль-Раса летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором были идентифицированы террористы "Хезболлах". Ряд террористических объектов был также уничтожен в районах Аль-Адиса и Хиам [в Ливане]", - говорится в сообщении.
"Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по двум военным объектам и военному объекту в районах Тайр-Харфа и Марун-эль-Рас", - добавили в армейском ведомстве.