Армия Израиля сообщила об ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлах" на юге Ливана. В ходе ударов в районе Марун-эль-Раса летательный аппарат атаковал автомобиль, в котором были идентифицированы террористы "Хезболлах". Ряд террористических объектов был также уничтожен в районах Аль-Адиса и Хиам [в Ливане]", - говорится в сообщении.