ВС России поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном

"Артиллерия группировки войск "Днепр" наносила удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Штурмовая авиация успешно применяла ФАБ с УМПК. Нанесены удары по семи пунктам временной дислокации врага", - написал он в Telegram-канале.