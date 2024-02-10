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Российские войска поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Авиация и артиллерия Вооруженных сил России за последние сутки поразили на правом берегу Днепра в Херсонской области семь украинских пунктов временной дислокации, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

ВС России поразили семь пунктов временной дислокации ВСУ под Херсоном
© РИА Новости

"Артиллерия группировки войск "Днепр" наносила удары по боевым позициям и военным объектам противника на северном берегу Днепро-Бугского лимана и правом берегу реки Днепр. Штурмовая авиация успешно применяла ФАБ с УМПК. Нанесены удары по семи пунктам временной дислокации врага", - написал он в Telegram-канале.

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Сальдо уточнил, что на линии боевого соприкосновения в Херсонской области продолжались преимущественно позиционные очаговые бои средней интенсивности. Над регионом за сутки сбито и подавлено 26 украинских БПЛА.

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