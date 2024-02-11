США раскрыли главную задачу, поставленную перед Сырским

Президент Владимир Зеленский приказал новому главкому украинской армии Александру Сырскому избежать «застоя» в зоне спецоперации, сообщил телеканал CNN.

Как сообщают авторы материала, политическое руководство Украины оказывает на Сырского давление, требующее разработать новый план, который позволит избежать «застоя», сообщает телеканал «360».

CNN сообщает, что Зеленского раздражали предположения бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, что нужна масштабная мобилизационная кампания для изменения ситуации. Как предположили журналисты, в настоящее время остро ощущается нехватка боеприпасов в распоряжении ВСУ. Авторы материала также отметили, что в зоне спецоперации главным оружием становятся беспилотники.