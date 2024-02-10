Военэксперт назвал самое опасное оружие армии Украины

Наиболее опасным оружием ВСУ на данный момент являются различные дроны, а также американские системы залпового огня HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия часто использует вооружение США для ударов по гражданским объектам.

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На данный момент самым опасным оружием ВСУ являются дроны: FPV, БПЛА-камикадзе, ударные БПЛА, морские дроны, безэкипажные катера. Это американские системы реактивного залпового огня HIMARS, которыми ВСУ постоянно пытаются бить по гражданским объектам, — заявил Дандыкин.

Вместе с тем эксперт упомянул западные артиллерийские установки. В их числе он назвал американские М-777, польские «Крабы» и французские «Цезари». Кроме того, отметил Дандыкин, опасность представляют и остатки авиации ВСУ.

Предположу, что у ВСУ остались Су-25, Су-24, может быть, где-то завалялись МиГ-29, вертолеты Ми-17. Все это очень опасно, тем более Су-25 и Су-24 можно переоборудовать для пусков западных крылатых ракет Scalp и Storm Shadow, — пояснил он.

Рассуждая о танках, Дандыкин отметил, что в настоящее время их роль на поле боя пересматривается. По его словам, сейчас они выступают в качестве передвижных огневых точек, а не «железного кулака».