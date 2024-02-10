В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины

Исполняющая обязанности главы Министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен высказала мнение, что в военной поддержке стран Запада Вооружённым силам Украины не должно быть ограничений. Об этом она заявила в эфире радиопрограммы Met het Oog op Morgen.

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«Когда речь заходит о вооружении, обычном вооружении, то здесь, на мой взгляд, не должно быть границ», — цитирует Кайсу Оллонгрен ТАСС.

Глава нидерландского оборонного ведомства также указала на необходимость и дальше оказывать Украине всю необходимую поддержку.