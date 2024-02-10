МО РФ назвало количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ

В период с 4 по 10 февраля сдались в плен 36 украинских военнослужащих, рассказала пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что за неделю российские военные нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием, а также дронами по объектам ВПК Украины.

В результате были поражены производственные мощности промышленных площадок, осуществлявших производство и ремонт самолетов, разведывательно-ударных БпЛА и безэкипажных катеров, береговых и оперативно-тактических ракетных комплексов, а также реактивных снарядов к комплексам РСЗО.

По данным ведомства, противник понес значительные потери в живой силе и бронетехнике. Так, на Донецком направлении ВСУ утратили свыше 2100 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 19 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

На Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Херсонском направлениях противник за неделю утратил в общей сложности свыше 3800 наемников, солдат и офицеров, три танка, 23 боевых бронированных машины, боевую машину РСЗО HIMARS.