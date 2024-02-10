СМИ: Россия использует технологии Маска против Украины

Российские солдаты используют спутниковые системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска на территории Украины в своих целях. Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на украинские источники.

© Zuma/ТАСС

«Украинские войска впервые обнаружили использование Россией спутниковых устройств на передовой несколько месяцев назад. <…> Использование [Starlink российскими силами] похоже, растет», — передает американское издание, ссылаясь на несколько источников из числа украинских сил.

По их словам, это усугубляет одну из ключевых проблем ВСУ на фронте — нехватку боеприпасов. Киев запускает в пять раз меньше снарядов, уточняют они.

При этом сами представители Space X подчеркнули, что никаких дел с российской стороной не имеют.

«SpaceX никогда не продавала Starlink», — уточняли они в соцсети X.