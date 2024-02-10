СМИ: Россия использует технологии Маска против Украины

Российские солдаты используют спутниковые системы Starlink от основателя SpaceX Илона Маска на территории Украины в своих целях. Об этом сообщает Defense One, ссылаясь на украинские источники.
По их словам, это усугубляет одну из ключевых проблем ВСУ на фронте — нехватку боеприпасов. Киев запускает в пять раз меньше снарядов, уточняют они.
При этом сами представители Space X подчеркнули, что никаких дел с российской стороной не имеют.
«SpaceX никогда не продавала Starlink», — уточняли они в соцсети X.
Основатель Space X Илон Маск неоднократно высмеивал Украину, в частности президента Владимира Зеленского из-за его постоянных просьб о предоставлении военной поддержки странами Запада. Маск также задавался вопросом, почему ему не платят за поддержку ВСУ.