ВС РФ нанесли удар по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ

Российские военные нанесли удар по кафе, в котором украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА «Новости».

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

«Был нанесён удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области», — пояснил Лебедев.

По его словам, в момент нанесения удара в кафе находились офицеры, отвечающие за Купянское направление. Они отмечали повышение генерала Сырского.