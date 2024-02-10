$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

ВС РФ нанесли удар по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ

Российские военные нанесли удар по кафе, в котором украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА «Новости».

ВС РФ нанесли удар по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ
© РИА Новости

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.

Российские миномётчики уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении

«Был нанесён удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области», — пояснил Лебедев.

По его словам, в момент нанесения удара в кафе находились офицеры, отвечающие за Купянское направление. Они отмечали повышение генерала Сырского.

Подпольщик отметил, что ВС РФ также нанесли мощный удар по нефтебазе в Харькове. Он добавил, что были уничтожены 11 единиц военной техники, включая танки.

Военные новости
Александр Сырский
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Сергей Лебедев
Горячая новость
Россия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости