ВС РФ нанесли удар по отмечавшим назначение Сырского офицерам ВСУ
Российские военные нанесли удар по кафе, в котором украинские офицеры отмечали назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ, рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА «Новости».
8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.
«Был нанесён удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области», — пояснил Лебедев.
По его словам, в момент нанесения удара в кафе находились офицеры, отвечающие за Купянское направление. Они отмечали повышение генерала Сырского.
Подпольщик отметил, что ВС РФ также нанесли мощный удар по нефтебазе в Харькове. Он добавил, что были уничтожены 11 единиц военной техники, включая танки.
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