Минобороны: ВСУ попытались атаковать гражданские суда в Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью безэкипажных катеров попытались атаковать российские гражданские суда в акватории Черного моря. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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— Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров, — рассказали в министерстве.

Российским военным удалось уничтожить один из украинских катеров с помощью артиллерийских установок. Остальные киевские суда были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атак российские корабли не пострадали, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Кроме того, стало известно, что в результате обстрела хутора Понуры в Белгородской области ВСУ пострадали три человека. У них обнаружили осколочные ранения. Помимо этого, в результате происшествия оказался поврежден экскаватор.