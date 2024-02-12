Пескову задали вопрос об использовании ВС РФ связи Starlink

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа сообщения об использовании российскими военными терминалов спутниковой связи Starlink. Как сообщает РИА Новости, он подчеркнул, что Москва не будет вторгаться в дискуссию между Киевом и бизнесменом Илоном Маском.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники заявили, что Вооруженные силы России используют устройства Starlink по всей линии фронта. Один из собеседников издания Defence One утверждал, что они появились у российских войск несколько месяцев назад. Представитель Пентагона Джефф Юргенсен подтвердил информацию, но переадресовал все вопросы «украинским партнерам.

Песков отметил, что Starlink — это несертифицированная в России система, а значит, она не может официально поставляться в страну.

«Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском», — сказал представитель Кремля.