На Западе показали «мобилизованных» ВСУ котов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействуют котов на передовой. Об этом сообщает The Business Insider (BI).

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Авторы издания рассказали, что «мобилизованные» домашние животные помогают при сопровождении бойцов на фронте. Также их привлекают для сбора средств на нужды украинской армии в социальных сетях.

В качестве примера приводится кот по кличке Шайба, который вместе со своим хозяином, военным Александром Ляшуком, собрал в соцсетях около 80 тысяч долларов. Отмечается, что деньги поступали не только с Украины, но и из других стран. В статье говорится, что благодаря этому сбору подразделения ВСУ смогли приобрести несколько единиц военной техники. На размещенных изданием фото Шайба запечатлен в одежде, повторяющей форму украинских солдат.

Еще один питомец — Степан — также помогает в сборе денег. На его аккаунт подписано около 1,5 миллиона пользователей. Его владелица Анна Дмитриенко считает, что кот является «символом единства». Благодаря ему ВСУ смогли получить системы радиоэлектронной борьбы.

В декабре издание Bild сообщало, что на Украине начали привлекать в ВСУ котов для борьбы с грызунами в окопах.