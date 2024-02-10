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Военный эксперт Дандыкин: без поставок США Украина продержится три месяца

Украина сможет продержаться без помощи США не более трех месяцев. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин, сообщает Lenta.ru.

Военный эксперт оценил, сколько продержится Украина без новых поставок вооружений
© Газета.Ru

По словам Дандыкина, на Украине в настоящий момент есть еще не использованные вооружения и боеприпасы. Однако запасы быстро тают и «без помощи США, без поставок оружия оказывать нам сопротивление [ВСУ смогут] где-то до весны, а конкретнее — до трех месяцев».

Эксперт уверен, что каждый день задержки поступлений оружия и боеприпасов «влияет на состояние бойцов Вооруженных мил Украины (…), сказывается и на моральном, и на физическом истощении».

10 февраля сообщалось, что в сенате США пройдут дебаты по выделению помощи Украине и Израилю. На рассмотрение был вынесен вопрос об обсуждении инициативы о поставках Украине, Израилю и Тайваню без учета ассигнований для охраны южной границы Соединенных Штатов.

В тот же день в США оценили запасы снарядов для украинской ПВО.

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