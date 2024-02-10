В Румынии объяснили, для чего F-16 поднимались с авиабазы

Самолеты F-16 турецких ВВС были подняты в воздух около 01:15 (02:15 мск) с авиабазы 86 в Фетешти для выполнения задач по наблюдению за национальным воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Это решение было принято, как утверждается в сообщении, в результате "российской атаки беспилотниками на портовую инфраструктуру в Измаиле и Рени, вблизи границы Украины и Румынии".

Минобороны дважды уведомляло Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о положении в уездах Тулча и Галац, которые якобы могли пострадать в результате этой ситуации, отмечается в сообщении.

"Хотя <...> системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство и не было доложено <...> о возможных случайных падениях обломков БПЛА <...> на национальной территории, группы Минобороны проводят дополнительные проверки на территории в районе Чаталкей (уезд Тулча)", - добавили в оборонном ведомстве.