В Румынии объяснили, для чего F-16 поднимались с авиабазы

В Румынии заявили, что F-16 поднимались с авиабазы для наблюдения
Самолеты F-16 турецких ВВС были подняты в воздух около 01:15 (02:15 мск) с авиабазы 86 в Фетешти для выполнения задач по наблюдению за национальным воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
Это решение было принято, как утверждается в сообщении, в результате "российской атаки беспилотниками на портовую инфраструктуру в Измаиле и Рени, вблизи границы Украины и Румынии".
Минобороны дважды уведомляло Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о положении в уездах Тулча и Галац, которые якобы могли пострадать в результате этой ситуации, отмечается в сообщении.
"Хотя <...> системы радиолокационного наблюдения румынской армии не зафиксировали несанкционированного проникновения в национальное воздушное пространство и не было доложено <...> о возможных случайных падениях обломков БПЛА <...> на национальной территории, группы Минобороны проводят дополнительные проверки на территории в районе Чаталкей (уезд Тулча)", - добавили в оборонном ведомстве.
Воздушная полиция НАТО была создана в 1961 году для защиты воздушного пространства альянса. В Румынии она действует с 2004 года, когда страна вступила в альянс. Задачи воздушной полиции в стране выполняют румынские ВВС вместе с отрядом одной из стран НАТО, которые меняют друг друга каждые четыре-шесть месяцев. С 2017 года эта группа сил, включающая четыре-шесть самолетов и 150-250 военных, называется "укрепленной воздушной полицией".