Посол РФ в Пхеньяне: Россия не помогает КНДР строить военные спутники

КНДР сама создала и запустила первые спутники. Это произошло еще до начала космического сотрудничества с Россией. Об этом рассказал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ранее двустороннее российско-корейское сотрудничество в космической области не развивалось. Пхеньян смог своими силами вывести первый военный спутник на орбиту в ноябре 2023 года.

«Все, что в КНДР в плане космоса было сделано до сих пор, — исключительно плод труда корейских ученых и технических специалистов», — сказал Мацегора.

Посол заявил, что у Пхеньяна есть планы по созданию группировки разведспутников в интересах Минобороны. Это естественный ответ на разведывательную деятельность США, Японии и Южной Кореи, космические аппараты которых мониторят территорию КНДР.

Вдобавок спутники нужны Северной Корее для поиска полезных ископаемых, создания инфраструктуры, контроля над лесами и сельскохозяйственными угодьями, преодоления последствий стихийных бедствий.

В ноябре КНДР успешно вывела на орбиту военный разведывательный спутник «Маллигён-1» на ракете-носителе «Чхоллима-1». Пхеньян собирается запустить еще несколько аппаратов.