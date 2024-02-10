Два ракетоносца РФ выполнили полет у западного побережья Аляски

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у Аляски, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Продолжительность полета составила более 7 часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны заметили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см ВКС. В ведомстве добавили, что летчики регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Военные подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.