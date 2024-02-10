NYT: запасов снарядов для ПВО Украины хватит лишь до марта 2024 года
Украинские войска истощены, им не хватает оружия и боеприпасов, а системы противовоздушной обороны (ПВО) с каждым днем все менее эффективны из-за регулярных бомбардировок ВС России, пишет The New York Times.
Как отмечает газета, без пополнения запасов (оружия) ВСУ продержатся только до следующего месяца (марта 2024 - прим. ред.). Западные официальные лица и военные эксперты предупреждают, что без помощи США каскадный обвал на фронте может произойти уже в этом году.
Эксперты не могут представить, как Украина сможет сохранить свои нынешние позиции на поле боя без помощи Запада. Уже в марте ВСУ будут с трудом даваться локальные контратаки, а к началу лета проблемы возникнут и с отражением атак ВС РФ.