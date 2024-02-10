Мобилизация: последние новости на сегодня 10 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Правительство продлит беззаявительное начисление ежемесячной «ветеранской» компенсации

В России ветеранам боевых действий, участвующим в специальной военной операции, в текущем году для получения ежемесячной выплаты не нужно будет подавать заявление, сообщает «Парламентская газета».

Она придет на банковскую карту автоматически. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Выплата будет равна 4188,51 рубля.

Бурятские десантники в зоне СВО отметили буддистский Новый год

Подразделения ВДВ из Бурятии в рамках специальной военной операции отметили буддистский Новый год с представителем Традиционной буддийской Сангхи России Батор-ламой, сообщает ТАСС.

Это произошло на артемовском направлении. Он приехал, чтобы поздравить своих земляков с традиционным буддийским праздником и праздником прихода весны, который в этом году отмечается 10 февраля, как в Бурятии, так и в Калмыкии, Туве и на Южном Алтае.

Десантники, исповедующие буддизм были рады встрече со священником, который пообщался с ними, прочитал защитные молитвы, провел исповедь с желающими и раздал им обереги.

В городе ЯНАО участники СВО освобождены от уплаты земельного налога

В Губкинском участников специальной военной операции и их семьи освободили от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление мэра Андрея Бандурко.

«На очередном заседании городской Думы приняли решения, которые предусматривают освобождение с 1 января 2023 года участников СВО и членов их семей от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц», — заявил он.