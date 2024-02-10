Спецоперация на Украине 10 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 февраля 2024 года.

ВС РФ поразили два пункта управления БПЛА и два склада ВСУ под Донецком

Российская армия за сутки поразила два пункта управления беспилотниками, два склада с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, сообщает news.ru со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло на Донецком направлении. Противник потерял на этом направлении в общей сложности до 300 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены станция и два склада с боеприпасами ВСУ.

Также группировки российских войск на этом участке фронта заняли более выгодные рубежи и позиции.

На Украине заявили о тяжелой ситуации для ВСУ под Купянском

Тяжелая ситуация сложилась для украинской армии на купянском направлении, сообщает «Лента.ру».

Как заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, еще в ноябре прошлого года он говорил украинскому руководству и общественности о необходимости следить за происходящим под Купянском, поскольку «русские воюют с математической точностью», прорабатывая всевозможные варианты развития ситуации и вычисляя возможности.

Украина может потерять контроль над железной дорогой на этом участке. Ккупянский узел является мощной станцией, позволяющей увеличить эффективность переброски войск по всей линии фронта.

Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

За минувшие сутки Украина потеряла в зоне специальной военной операции до 1015 человек, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, наибольшие потери — до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30 — Вооруженные силы Украины понесли на донецком направлении.