Российский истребитель походя сжег зенитный комплекс С-300 ВСУ
Минобороны РФ опубликовало подробности уничтожения украинского зенитного комплекса С-300АС на Купянском направлении. Сжег крайне дефицитную для ВСУ систему ПВО истребитель Су-35 ВКС России.
"Мы выполняли полет на прикрытие бомбардировщиков. На боевом курсе я обнаружил зенитно-ракетный комплекс противника, доложил о находке на командный пункт и произвел пуск ракеты "Воздух-РЛС", - рассказал летчик.
Какую бы задачу не выполняли наши истребители, вооружены они на все случаи жизни. Бортовая система предупреждения об облучении "Пастель" загодя засекла излучения зенитного радара и сообщила о нем пилоту. Тот, нажав несколько кнопок, отправил информацию о замеченной системе ПВО в систему наведения ракеты Х-31П/ПД, объяснил канал Русское оружие.
После приземления летчик изучил данные разведки и объективного контроля, подтвердившие поражение цели.
Окончательную ясность внесли украинские каналы, где появилось видео дымящихся останков украинского ЗРК. Тот, кстати, стоял на позиции в боевой готовности - вместе с пусковыми установками сгорели загруженные в них зенитные ракеты 5В55Р.
С-300ПС - мощная система ПВО, доставшая Киеву в наследство от Советского Союза. Ее уничтожение облегчит работу нашей авиации и спасет немало жизней летчиков.