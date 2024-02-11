Российский истребитель походя сжег зенитный комплекс С-300 ВСУ

"Мы выполняли полет на прикрытие бомбардировщиков. На боевом курсе я обнаружил зенитно-ракетный комплекс противника, доложил о находке на командный пункт и произвел пуск ракеты "Воздух-РЛС", - рассказал летчик.

Какую бы задачу не выполняли наши истребители, вооружены они на все случаи жизни. Бортовая система предупреждения об облучении "Пастель" загодя засекла излучения зенитного радара и сообщила о нем пилоту. Тот, нажав несколько кнопок, отправил информацию о замеченной системе ПВО в систему наведения ракеты Х-31П/ПД, объяснил канал Русское оружие.