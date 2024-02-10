В бронежилетах для СВО начнут использовать уникальные материалы

Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников. С его слов, к этой части амуниции всегда предъявляются повышенные требования. При минимальном весе бронежилет должен надежно защищать военнослужащего от пуль и осколков.

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«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», - подчеркнул Красников в беседе с РИА Новости.

Глава РАН отметил, что трудно назвать направления в области безопасности и обороны, в которых не принимали бы участия академические ученые.